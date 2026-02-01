Juventus Sassuolo Under 16 5-0 | Rolando e Scarnato ritrovati regalano i 3 punti a Gridel

Questa mattina la Juventus Under 16 ha battuto 5-0 il Sassuolo. Rolando e Scarnato sono i protagonisti, che con i loro gol hanno portato a casa i tre punti per il tecnico Gridel. La partita si è giocata nella sedicesima giornata del campionato 202526.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver perso la prima gara stagionale contro la Reggiana in trasferta e riposato una settimana causa nazionali batte il Sassuolo nella gara valevole per la sedicesima giornata di campionato: ha seguito LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 16 5-0: sintesi e moviola. 80? FINE DEL MATCH 75? RIGORE PER LA JUVE- Krediet si presenta dal dischetto ma sceglie di fare il cucchiaio, esecuzione non all'altezza che termina altissima 70? RIGORE PER LA JUVE- Pipitò sul dischetto non sbaglia, tiro preciso a metà altezza imprendibile 65? GOL DELLA JUVE- Ghiotto, solissimo in area, stacca alla grande e mette nel sette di testa.

