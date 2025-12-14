Udinese-Napoli 0-0 ritmi bassi LIVE

Allo stadio Bluenergy si affrontano Udinese e Napoli nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Con entrambe le squadre ridotte ai minimi termini a causa degli infortuni, il confronto si presenta con ritmi bassi e poche occasioni da rete. Un incontro che promette attenzione tattica e determinazione, senza grandi spettacoli, ma con punti importanti in palio.

© Ilnapolista.it - Udinese-Napoli 0-0, ritmi bassi (LIVE) Il Napoli di Conte affronta l’Udinese per la quindicesima giornata di Serie A. Allo stadio Bluenergy scenderanno in campo la stessa formazione delle ultime, causa sempre un’infermeria stracolma. Unica differenza delle ultime è Spinazzola sulla fascia sinistra al posto di Olivera. Azzurri chiamati a riscattare la sconfitta contro il Benfica in Champions League, e anche ad approfittare del mezzo passo falso del Milan contro il Sassuolo nel lunch-match. Rossoneri che hanno pareggiato per 2-2 dando la possibilità al Napoli di allungare in testa alla classifica in solitaria. Udinese che dal canto suo viene da due sconfitte e vorrà onorare la gara di casa contro i campioni in carica. Ilnapolista.it Live Udinese-Napoli 0-0, azzurri vicini al vantaggio con Lang - Dopo la netta vittoria in campionato contro la Juventus, gli azzurri di Conte sono caduti in Portogallo contro il Benfica di Mourinho, facendo riemergere le critiche. ilmattino.it

Udinese-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Hojlund sfida Zaniolo - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

? 17.00 ? Udinese - Napoli S Sport 2 ? @ibrahimyaldiiz Tivibu Spor 1? @okvayarda ? Fiorentina - Verona Tivibu Spor 4 ? @Kerem_Gurel S Sport Plus ? @emregurkaynak x.com

Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali: torna #Spinazzola sulla fascia. La formazione di Antonio #Conte. In difesa i soliti tre: #Beukema, #Rrahmani e #Buongiorno. A centrocampo confermati #McTominay ed #Elmas. https://www.ilnapolista.it/2025/12/udinese-n - facebook.com facebook