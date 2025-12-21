Juventus Sampdoria Under 16 4-1 LIVE | Pipitò smonta la porta dal dischetto
di Fabio Zaccaria Juventus Sampdoria Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver battuto anche il Pisa (12 vittorie consecutive) ospita la Sampdoria nella gara valevole per la tredicesima giornata di campionato che chiude il girone di andata: segue LIVE il match. Juventus Sampdoria Under 16 4-1: sintesi e moviola. 68? Doppio cambio per Gridel: Catino e Pal sostituiscono Mazzotta e Samà 63? GOL DELLA JUVE- Pipitò si guadagna il rigore e lo batte alla perfezione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
