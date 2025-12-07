Juventus Cesena Under 15 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca
di Fabio Zaccaria Juventus Cesena Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’undicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 dopo aver perso la prima gara stagionale a Parma, prova a rifarsi subito ospitando il Cesena nel match casalingo valevole per l’undicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Cesena Under 15: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 11:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Cesena Under 15: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Cesena Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Aggiornamento Juventino. . ACCADDE OGGI, JUVENTUS-CESENA 2-0 2011/12 - facebook.com Vai su Facebook
Cesena Under 18 scivola a Genova, Under 15 e 14 sconfitte dal Parma - L'Under 18 del Cesena perde a Genova, mentre l'Under 15 e 14 vengono sconfitte dal Parma nelle rispettive fasi finali. Scrive ilrestodelcarlino.it
L’Under 18 pareggia e resta in vetta - E’ andato in archivio un altro weekend di gare per il settore giovanile del Cesena. msn.com scrive
Settore giovanile Atalanta, un weekend di sfide senza Under 16 e 15 - Il fine settimana del vivaio nerazzurro si apre sabato 22 novembre con la Primavera di Giovanni Bosi, che scende in campo alle ore 15 al Centro Sportivo Romagna Centro di Cesena per affrontare i ... Lo riporta calcioatalanta.it