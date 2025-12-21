Juventus Sampdoria Under 15 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Di seguito trovate una panoramica completa sulla partita tra Juventus e Sampdoria Under 15, valida per la tredicesima giornata del campionato 2025/26. In questa occasione, analizzeremo sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca in tempo reale, offrendo un quadro chiaro e accurato dell'incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Sampdoria Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver ottenuto 1 punto in 2 partite e rimandato la gara con il Pisa, ospita la Sampdoria nel match valevole per la tredicesima giornata di campionato: segue il match. Juventus Sampdoria Under 15: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 14:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Sampdoria Under 15: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Sampdoria Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi:

