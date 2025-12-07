Juventus Cesena Under 15 LIVE | le formazioni ufficiali Elliot dal primo minuto con Laruccia e Albanese
di Fabio Zaccaria Juventus Cesena Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’undicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 dopo aver perso la prima gara stagionale a Parma, prova a rifarsi subito ospitando il Cesena nel match casalingo valevole per l’undicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Cesena Under 15: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 11:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Cesena Under 15: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: Moretti, Cussotto, Allara, Vaccarella, Modica; Laganà, Duka, Nobile; Laruccia; Elliot, Albanese All. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
