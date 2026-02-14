Juventus Spezia Under 15 LIVE | le formazioni ufficiali Monte e Albanese davanti Duka dal primo minuto

La Juventus Spezia Under 15 si gioca oggi, perché Duka parte titolare e Monte con Albanese sono in avanti. La partita si svolge nel giorno della diciottesima giornata del campionato 202526. La sfida si svolge allo stadio Juventus, con i giovani calciatori pronti a scendere in campo.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto in trasferta anche il Modena, ospita lo Spezia nel match valevole per la diciottesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 12:30 Migliore in campo Juve:. Juventus Spezia Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Spezia Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: