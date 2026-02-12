Juventus Next Gen Sambenedettese 4-1 LIVE | Gunduz va vicino al quinto gol

La Juventus Next Gen ha battuto la Sambenedettese per 4-1 in una partita di Serie C. Gunduz ha sfiorato il quinto gol, ma l’attaccante è andato vicino alla rete più volte. La squadra di casa ha preso subito il comando, segnando due volte nel primo tempo. La Sambenedettese ha tentato di reagire, ma non è riuscita a cambiare il risultato. Nel secondo tempo, la Juventus ha continuato a spingere e ha aggiunto altre due reti, chiudendo la partita con un risultato netto. I tifosi presenti allo stadio hanno assistito

di Marco Baridon Juventus Next Gen Sambenedettese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Juventus Next Gen – reduce da due vittorie consecutive (10 risultati utili nelle ultime 11 partite) – che oggi ospita la Sambenedettese. Bianconeri che vogliono proseguire la marcia playoff e vendicare il KO dell’andata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Sambenedettese 4-1: sintesi e moviola. 58? CAMBI SAMBENEDETTESE – Dentro Lonardo e Martins per Eusepi e Marranzino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Sambenedettese 4-1 LIVE: Gunduz va vicino al quinto gol Approfondimenti su Juventus Next Gen Juventus Next Gen Sambenedettese 2-0 LIVE: Cerri e Gunduz per l’uno-due bianconero La Juventus Next Gen batte 2-0 la Sambenedettese e conquista tre punti importanti. Juventus Next Gen, primo gol per Gunduz con i bianconeri: gran giocata contro la Sambenedettese! Cosa ha fatto Questa mattina, Gunduz ha segnato il suo primo gol con la Juventus Next Gen durante la partita contro la Sambenedettese. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Juventus Next Gen Argomenti discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Sambenedettese; Serie C | Torres-Juventus Next Gen | La partita; Pronostici Juventus Next Gen-Sambenedettese: Statistiche, Analisi, Dove in TV 12.02.2026 Serie C; Giovedì Juve Next Gen-Sambenedettese: dalle 15 alcune vie chiuse vicino al Moccagatta. Juventus Next Gen-Sambenedettese, gli aggiornamenti della partitaALESSANDRIA. La Sambenedettese riparte da Alessandria. Alle 18 la squadra di Marco Mancinelli scenderà in campo allo stadio Giuseppe Moccagatta per affrontare la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla ... lanuovariviera.it Juve Next Gen-Sambenedettese: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri, allenati da Brambilla, vogliono continuare a correre tra le prime della classifica e tenersi stretto il quarto posto ... tuttosport.com Partita Ravenna F.C. – Juventus Next Gen di domenica 15 febbraio: le possibili modifiche alla viabilità - facebook.com facebook Da #Muharemovic a #Licina e #Oboavwoduo, Claudio #Chiellini parla della Juventus Next Gen x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.