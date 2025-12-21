Juventus Sampdoria Under 15 2-0 LIVE | Vaccarella raddoppia assist di Laruccia

di Fabio Zaccaria Juventus Sampdoria Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver ottenuto 1 punto in 2 partite e rimandato la gara con il Pisa, ospita la Sampdoria nel match valevole per la tredicesima giornata di campionato: segue il match. Juventus Sampdoria Under 15: 2-0 sintesi e moviola. 57? RADDOPPIO JUVE- Laruccia inventa, Vaccarella segna. Inserimento perfetto del centrocampista con la 4 56? MONTE VICINO AL GOL- Cross fantastico di Cussotto, Monte prende il tempo e stacca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Settore Giovanile | I risultati della settimana 8-14 dicembre 2025; Under 17-16-15 serie A/B - Weekend di gloria per Juventus e Torino con successi tirati. Dilaga l'U15 granata; La Juve soffre ma rimonta, i due bomber salvano i campioni d'Italia contro una super Samp; Settore Giovanile – Poker della Primavera alla Sampdoria, l'Under 16 pareggia sul campo del Parma.

