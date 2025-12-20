di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita in il Torino all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per il recupero della decima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 17: sintesi e moviola. 3? GOL DEL TORO- Pagliano solissimo in area ha tutto il tempo di battere Rostagno. Difesa della Juve rivedibile nell’occasione 1? Comincia il match Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Torino Under 17 1-1 LIVE: Paonessa la pareggia, assist perfetto di Mosca!

