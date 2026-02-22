Juventus Genoa Under 15 0-0 LIVE | comincia la gara!

La partita tra Juventus e Genoa Under 15 termina senza reti, dopo che i giovani calciatori hanno combattuto su ogni pallone. La causa del risultato è stata una difesa solida da entrambe le squadre, che ha impedito qualsiasi tentativo di segnare. I giovani atleti hanno mostrato impegno e determinazione, creando occasioni pericolose senza però trovare la rete. La sfida, valida per la diciannovesima giornata del campionato 202526, si è conclusa con un pareggio equo.

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto in casa anche lo Spezia affronta il Genoa nel match valevole per la diciannovesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Genoa Under 15: 0-0 sintesi e moviola. 1? Inizia la partita! Migliore in campo Juve:. Juventus Genoa Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: Moretti; Capristo, Esposito, Allara, Modica; Duka, Nobile, Laganà; Laruccia; Albanese, Elliot All.