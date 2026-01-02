LIVE Ciclocross Exact cross Mol 2026 in DIRETTA | ancora in gara Van der Poel Si comincia alle 15.00

Benvenuti alla diretta testuale dell’Exact cross Mol 2026, gara di ciclocross inserita nel calendario della kerstperiode. La competizione prende il via alle 15.00, con ancora in corsa Van der Poel. Seguite gli aggiornamenti in tempo reale per tutte le novità sulla gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’Exact cross Mol, gara di ciclocross facente parte del ricco e prestigioso kerstperiode. Dopo lo spettacolo di Capodanno del Trofee Baal continuano gli eventi di questo avvio di anno solare. Mathieu Van der Poel vuole ampliare la sua striscia vincente e va alla ricerca dell’ottavo successo stagionale e del diciannovesimo sigillo consecutivo. L’asso olandese è il limpido favorito di giornata. Da capire soltanto quando vorrà rompere gli indugi, se nei primi due giri oppure dopo metà gara come accaduto ieri in quel di Baal. 🔗 Leggi su Oasport.it

