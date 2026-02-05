Infortuni Lazio emergenza crescente | due giocatori a rischio per la sfida con la Juventus
La Lazio si prepara per la partita contro la Juventus, ma la situazione infortuni si fa sempre più complicata. Due giocatori sono a rischio e potrebbero saltare la sfida decisiva. La squadra si sta già muovendo per trovare soluzioni, mentre i tifosi restano in attesa di aggiornamenti ufficiali.
La Lazio affronta una fase di avvicinamento al match di alta classifica contro la Juventus caratterizzata da un bollettino di infortuni che complica le scelte di formazione. La situazione negli in settimana pre-partita richiede una gestione accurata delle risorse disponibili, con l’obiettivo di contenere gli effetti negativi sulle dinamiche di gioco e sull’assetto tattico charge della squadra. La squadra di coach ha dovuto fronteggiare una serie di problemi legati all’infermeria, con Zaccagni out per circa un mese. L’assenza del numero 10 priva la Lazio di una guida tecnica e creativa in una fase cruciale della stagione, incidendo sulle scelte offensive e sull’equilibrio del reparto avanzato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
