Infortuni Lazio emergenza crescente | due giocatori a rischio per la sfida con la Juventus

La Lazio si prepara per la partita contro la Juventus, ma la situazione infortuni si fa sempre più complicata. Due giocatori sono a rischio e potrebbero saltare la sfida decisiva. La squadra si sta già muovendo per trovare soluzioni, mentre i tifosi restano in attesa di aggiornamenti ufficiali.

