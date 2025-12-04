Spalletti disegna la nuova Juventus | ecco come il tecnico vuole gestire l’emergenza infortuni Metamorfosi tattica

Spalletti disegna la nuova Juventus: ecco come il tecnico vuole gestire l’emergenza infortuni. Accelerata la metamorfosi tattica. L’ emergenza infortuni  non sta colpendo solo l’attacco, con lo  stop prolungato di Vlahovi?, ma sta mettendo in  seria difficoltà  anche la  difesa  di  Luciano Spalletti. Con  Federico Gatti  ai box, e con l’ulteriore assenza di  Bremer  e  Daniele Rugani  (fermi per circa una settimana), diventa  dura continuare  sulla strada della  difesa a tre. I pochi disponibili e la necessità virtù. Il tecnico bianconero ha a disposizione solamente  Pierre Kalulu,  Lloyd Kelly  e  Teun Koopmeiners  per formare la linea arretrata, con la sola alternativa di  Juan Cabal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

