Spalletti disegna la nuova Juventus | ecco come il tecnico vuole gestire l’emergenza infortuni Metamorfosi tattica

Spalletti disegna la nuova Juventus: ecco come il tecnico vuole gestire l’emergenza infortuni. Accelerata la metamorfosi tattica. L’ emergenza infortuni non sta colpendo solo l’attacco, con lo stop prolungato di Vlahovi?, ma sta mettendo in seria difficoltà anche la difesa di Luciano Spalletti. Con Federico Gatti ai box, e con l’ulteriore assenza di Bremer e Daniele Rugani (fermi per circa una settimana), diventa dura continuare sulla strada della difesa a tre. I pochi disponibili e la necessità virtù. Il tecnico bianconero ha a disposizione solamente Pierre Kalulu, Lloyd Kelly e Teun Koopmeiners per formare la linea arretrata, con la sola alternativa di Juan Cabal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

