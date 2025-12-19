di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Roma: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 16ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Forte di due vittorie di fila – l’ultima fondamentale a Bologna – la Juve si affaccia allo scontro diretto con la Roma sulle ali dell’entusiasmo. Obiettivo? Vincere e accorciare in classifica in chiave quarto posto. Nel giorno di vigilia, venerdì 19 dicembre, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 16 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. COSA VUOL RIVEDERE DOPO BOLOGNA – «Mi ha fatto piacere perché poi quando vengo qui sembra si dicano le cose tanto per dire ma ho visto i ragazzi allenarsi in maniera corretta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Roma: «Sarà un esame di maturità da università. Milik convocato, l’ho trovato un bambino felice… Bremer gioca»

Leggi anche: Milik Juve, Spalletti spazza via ogni dubbio: «Domani è convocato, l’ho trovato come un bambino felice che ha la possibilità di rifare il gioco che gli è sempre piaciuto»

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Pafos: «Mi fan sentire sull’ottovolante. Ho le stesse certezze di quando ho accettato di venire qui. Bremer e Rugani vengono in panchina»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Luciano Spalletti, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | IT; Spalletti: Ho parlato con Elkann, dobbiamo tornare a vincere. Ma il ritiro non serve; Juventus, Spalletti pre Bologna: Fa piacere sentire la presenza di Elkann, ora sta a noi onorare il passato; Spalletti: “Non andremo più in ritiro. E non cambio idea, mi aspetto grandi cose da questa squadra”.

Spalletti diretta prima di Juve-Roma: segui la conferenza stampa LIVE - Il tecnico bianconero parla alla vigilia della sfida dello Stadium: dalla formazione alla sfida con la sua ex squadra ... corrieredellosport.it