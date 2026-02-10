La Juventus di Luciano Spalletti si trova in una fase cruciale. Dopo il pareggio contro la Lazio, i bianconeri hanno appena 15 giorni per evitare una crisi profonda. La squadra è chiamata a risalire subito, tra partite decisive, da San Siro a Istanbul. Spalletti sa che il tempo stringe e ogni risultato conta.

L’amarezza per il pareggio interno contro la Lazio deve essere archiviata in fretta: la Juventus di Luciano Spalletti entra da oggi nel tunnel più stretto e luminoso della sua stagione. Quindici giorni, cinque sfide da dentro o fuori e un destino ancora tutto da scrivere tra l’Italia e l’Europa. Alla Continassa i lavori sono ripresi con un’intensità particolare perché il calendario non concede sconti: dal Derby d’Italia di San Siro alla doppia battaglia europea contro il Galatasaray, fino agli scontri diretti per l’Europa che conta, i bianconeri si giocano la credibilità di un intero progetto tecnico in due settimane. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, 15 giorni per non morire: da San Siro a Istanbul, Spalletti si gioca tutto





