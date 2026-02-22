Juve porta girevole | Di Gregorio bocciato parte la caccia a Vicario e Carnesecchi

La decisione di sostituire Michele Di Gregorio nasce dalla crisi tecnica della Juventus, che ha colpito anche il portiere considerato punto fermo del progetto. La società ha deciso di cercare nuovi profili tra Vicario e Carnesecchi, puntando a rafforzare la linea difensiva. La scelta deriva dalle difficoltà evidenti nelle ultime partite e dalla volontà di migliorare subito la tenuta tra i pali. La ricerca di un nuovo portiere continua senza sosta.

La crisi tecnica della Juventus non risparmia più nessuno, investendo con violenza anche quello che doveva essere il pilastro della ricostruzione: Michele Di Gregorio. Il recente ko interno contro il Como ha certificato un’involuzione preoccupante per l’estremo difensore, reduce da una sequenza di prestazioni ampiamente insufficienti che hanno pesantemente condizionato il cammino bianconero tra campionato ed Europa. Nonostante il tentativo di Luciano Spalletti di spostare il focus sull’errore collettivo — «Abbiamo sbagliato prima il passaggio all’indietro e lui è responsabile come tutti gli altri», ha chiosato il tecnico nel post-partita — appare evidente come la fiducia nel numero uno sia ai minimi storici. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Juventus, Di Gregorio ai saluti? Si valutano Carnesecchi e VicarioLa Juventus ha deciso di prendere in considerazione un cambio in porta per la stagione 2026, con Di Gregorio che potrebbe salutare la squadra.

Juve, riflessioni su Di Gregorio. Piace Vicario, ma c’è anche l’InterLa Juventus sta pensando a un nuovo portiere dopo le recenti difficoltà in campionato, a causa delle prestazioni altalenanti tra i pali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

I nomi da Juve per la porta: il caso Di Gregorio è sul tavoloQuando si è accorto del pallone alle sue spalle, Di Gregorio ha tenuto tutto dentro. Non ha parlato. Non si è confidato coi compagni. Eppure era evidente il frullatore di sensazioni negative in cui er ... tuttosport.com

La scelta è fatta, la Juventus dice addio a Di Gregorio: due piste per la porta | CMIl rendimento di Michele Di Gregorio con la Juventus in questa stagione non è stato soddisfacente e il portiere bianconero potrebbe salutare la squadra alla fine del campionato. Futuro Di Gregorio, ad ... calciomercato.it

I nomi da Juve per la porta: il caso Di Gregorio è sul tavolo - facebook.com facebook

Dubbio in porta verso Juve-Galatasaray: chi gioca tra Di Gregorio e Perin x.com