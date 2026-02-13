Juventus Di Gregorio ai saluti? Si valutano Carnesecchi e Vicario

La Juventus ha deciso di prendere in considerazione un cambio in porta per la stagione 2026, con Di Gregorio che potrebbe salutare la squadra. La società sta valutando i profili di Carnesecchi e Vicario, puntando a rafforzare il reparto tra i pali con un investimento importante. La scelta nasce dalla volontà di anticipare i tempi e assicurarsi un titolare affidabile già in vista del futuro.

La Juventus guarda già al futuro tra i pali: l'ipotesi di un cambio in porta per l'estate 2026 si fa sempre più concreta. Le voci di mercato non si placano, con nomi di spicco come Guglielmo Vicario (Tottenham) e Marco Carnesecchi (Atalanta) al centro delle indiscrezioni.