Juve riflessioni su Di Gregorio Piace Vicario ma c’è anche l’Inter

Torino, 19 febbraio 2026 – Momento delicato per la Juve, delicatissimo. La Vecchia Signora è a un passo dall’essere estromessa anche dal terzo trofeo stagionale. Per lo Scudetto non se n’è mai parlato e non c’è mai stata la possibilità di rimontare e il meno quindici dall’Inter chiude ogni discorso, in Coppa Italia la scoppola di Bergamo in gara secca ha significato eliminazione ai quarti, mentre il 5-2 di Istanbul ha compromesso pure il playoff di Champions League, col rischio di veder sfumare gli ottavi di finale. Sotto la lente di ingrandimento è finita la difesa, che ha subito tredici gol in quattro partite in un febbraio, fino a qui, oltremodo deludente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Tacconi difende Di Gregorio: «I momenti no sono inevitabili, non lo cambierei per Vicario. Inter Juve? Mi aspetto tanto da quel bianconero»Gianni Tacconi ha commentato la posizione di Di Gregorio, spiegando che i periodi difficili sono normali e che non sostituirebbe il portiere con Vicario.

Juve, sfida all’Inter per Vicario. Centrocampo: il Real piomba su TonaliLa Juventus sta lavorando per portare Vicario in maglia bianconera e sfida l’Inter sul mercato.

