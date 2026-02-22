Juve piovono fischi dallo Stadium Si salva Yildiz Spalletti ammette la difficoltà

Durante la partita, i tifosi dello Stadium hanno contestato la squadra, arrabbiati per le recenti sconfitte. La causa principale risiede nelle prestazioni insoddisfacenti e nei risultati deludenti, che alimentano la frustrazione tra il pubblico. Yildiz ha evitato il peggio e ha segnato un gol importante, mentre l’allenatore ha ammesso che la squadra fatica a trovare la forma migliore. La tensione cresce tra i sostenitori bianconeri, che aspettano segnali di ripresa.

Torino, 22 febbraio 2026 – Crisi nera per la Juve, di nuovo a febbraio, come spesso è successo negli ultimi anni. La sconfitta interna contro il Como ha aperto una frattura tra ambiente e squadra, al termine di una partita brutta, mal giocata e con un risultato che compromette anche i primi quattro posti in classifica e la partecipazione alla prossima Champions League. Il dominio del Como di Cesc Fabregas è stato netto e incontrovertibile e la risposta dello Stadium nei confronti della Vecchia Signora è stata dura e chiara: fine degli alibi. Fischi e cori sulla Juventus, oggi sostanzialmente fuori da quasi tutto, con la Coppa Italia andata nei quarti di finale, la Champions appesa a un filo dopo il 5-2 di Istanbul e pure il quarto posto a serio rischio con la Roma che viaggia forte e un Como in rimonta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

