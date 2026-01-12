Juve Cremonese 4-0 LIVE | ovazione per Yildiz dallo Stadium al momento della sostituzione

Segui con noi la diretta di Juve-Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A 2025/26. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e risultato aggiornato in tempo reale. Un’occasione per mantenere sotto controllo l’andamento della partita e le principali azioni, con un focus particolare sul momento di ovazione per Yildiz allo Stadium.

di Andrea Bargione Juve Cremonese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di risultati utili consecutivi per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 3-0 sul campo del Sassuolo – che ospitano la Cremonese allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Cremonese 4-0: sintesi e moviola. 61? DOPPIO CAMBIO JUVE – Fuori Cambiaso, dentro Cabal e fuori Yildiz, dentro Zhegrova. 57? DOPPIO CAMBIO CREMONESE – Fuori Bonazzoli e Vardy, dentro Sanabria e Vazquez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

