Juve sconfitta a Cagliari bianconeri da incubo lontano dallo Stadium | la squadra di Spalletti già peggio dell’anno scorso in… Il dato

La Juventus ha subito una sconfitta a Cagliari, evidenziando una difficoltà crescente nelle trasferte. Con 14 partite disputate in questa stagione, i bianconeri hanno già più sconfitte rispetto all’intera annata precedente. I dati confermano un andamento negativo lontano dallo Stadium, sottolineando un trend che preoccupa anche in ottica di continuità e risultati.

Juve sconfitta a Cagliari, numeri impietosi lontano dallo Stadium: in 14 uscite stagionali è arrivata una sconfitta in più dell'annata 202425. La Juventus deve fare i conti con una realtà statistica che preoccupa non poco l'ambiente bianconero dopo la caduta in Sardegna. Il passo falso contro il Cagliari non è un semplice incidente di percorso, ma l'ennesima conferma di un trend negativo che sta condizionando pesantemente il cammino della squadra lontano dalle mura amiche. A certificare la crisi "esterna" è un dato inequivocabile fornito da Opta, che mette a nudo le fragilità mostrate dalla rosa quando non gioca davanti al proprio pubblico.

Cagliari-Juventus 1-0, i bianconeri dominano, ma non trovano il gol. Un solo tiro in porta per i sardi che trovano i 3 punti con Mazzitelli - 0 con il Cagliari, in gol nella ripresa con un capolavoro di Mazzitelli che regala 3 punti importanti alla squadra di Pisacane ... eurosport.it

Juventus sconfitta a Cagliari: dominio sterile e ko immeritato per i bianconeri - Juventus sconfitta a Cagliari: dominio sterile e ko immeritato per i bianconeri Juve aggressiva ma poco concreta: decide Mazzitelli Non fermarsi e continuare a correre: questo era il ... tuttojuve.com

La Juventus esce sconfitta 1-0 da Cagliari: Pareri - facebook.com facebook

