Epstein Files media nel panico | evocano lo spettro russo pur di non parlare di Ehud Barak e Palantir

Nei giorni scorsi, i media italiani sono entrati in fermento per i documenti appena resi pubblici riguardo Jeffrey Epstein. La stampa si è concentrata su temi come il coinvolgimento russo e il sospetto che si voglia distogliere l’attenzione da nomi come Ehud Barak e le attività di Palantir. Intanto, si fanno largo interrogativi sulle vere ragioni dietro questa manovra mediatica e su cosa si nasconda dietro le rivelazioni ufficiali.

Gli Epstein Files hanno gettato i grandi media nel panico. Nei giorni scorsi, infatti, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rilasciato il più grande lotto di documenti relativi a Jeffrey Epstein, il finanziere, accusato di crimini sessuali e morto in carcere per un apparente suicidio presso il Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto 2019, che aveva importanti connessioni con l'èlite finanziaria e politica globale, oltre che con l'apparato di intelligence e di sicurezza di Israele. Connessioni con l'intelligence israeliana sempre più evidenti e confermate da questa importante mole di files.

