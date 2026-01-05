Mercato Juve caccia al nuovo bomber | Pellegrino in pole spunta anche l’opzione Dzeko
La Juventus cerca un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi in lizza, Pellegrino è il favorito, mentre Dzeko rappresenta un’opzione più economica. La scelta mira a trovare un centravanti di peso e presenza fisica, fondamentale per mantenere la competitività in Serie A. La strategia del club si concentra sull’individuare il profilo più adatto alle esigenze della squadra, valutando diverse soluzioni sul mercato.
Mercato Juve, idee per l’attacco: Pellegrino il prescelto, Dzeko tra le soluzioni low cost. Tutti i nomi La Juventus si trova davanti a una constatazione ormai evidente: per restare competitiva ai vertici della Serie A serve un centravanti vero, un numero 9 di peso e presenza fisica capace di reggere l’urto con le difese avversarie. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
