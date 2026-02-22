Juve-Como pesanti indiscrezioni su Spalletti | Di cosa era convinto

Una fuga di notizie rivela che Spalletti aveva convinzioni diverse sulla formazione della Juventus. La squadra, infatti, subisce una sconfitta pesante contro il Como, che controlla la partita dall’inizio alla fine. I tifosi assistono a una prestazione deludente dei bianconeri, incapaci di reagire alle offensive avversarie. La sconfitta mette in discussione le scelte del tecnico, che si trova sotto pressione dopo questa serata negativa. La situazione rimane aperta e da seguire attentamente.

Dopo il tracollo in Champions contro il Galatasaray, un’altra serata da incubo per la Juventus: il Como domina e vince all’Allianz Stadium. E si scatena la contestazione dei tifosi bianconeri. Fischi assordanti e cori contro la squadra accompagnano il rientro negli spogliatoi. La ferita europea non si era ancora rimarginata, e il ko con i lariani riaccende tensioni e timori, soprattutto per una zona Champions che rischia di allontanarsi di nuovo. Tutto ciò che di buono aveva fatto Luciano Spalletti, di fatto, spazzato via in due partite. Due partite drammatiche. In collegamento dallo stadio, Giovanni Guardalà ha fotografato così il clima sugli spalti: " Tanti cori, insomma i classici cori quando si dice di tirare fuori gli attributi, vogliamo una squadra che lotta, era un altro dei cori che è venuto fuori dallo stadio, oltrei aii fischi durante e a fine partita". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

