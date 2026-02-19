Yildiz a riposo in Juve Como? La possibile idea di Spalletti sul numero 10 Ecco cosa filtra sulla formazione allo Stadium

Yildiz potrebbe riposare in Juve Como. Ecco l’idea di mister Spalletti sul numero 10. Che cosa filtra sulla formazione bianconera. La Juve riflette sulle condizioni dei propri gioielli dopo la trasferta di Istanbul. Secondo l’analisi di Tuttosport, il focus è su Kenan Yildiz. Il giovane attaccante è apparso poco brillante nella sfida contro il Galatasaray, condizionato probabilmente da un duro pestone ricevuto a inizio gara poco prima l’azione del primo gol. Al di là del singolo episodio, emerge una questione legata alla stanchezza fisica e mentale. QUI LE ULTIME SULLA JUVE Il talento turco è stato spremuto negli ultimi mesi, collezionando 34 presenze stagionali per un totale di 2. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Yildiz Juve, il dieci torna titolare col Cagliari? Spalletti ha un piano preciso in vista della sfida di domani allo Stadium: ecco cosa filtra

Del Piero atteso allo Stadium per Juve Roma. Ed ecco cosa filtra su un suo possibile ritorno in societàAlessandro Del Piero è previsto allo Stadium per la sfida tra Juventus e Roma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Juventus, Thiago Motta: Yildiz zero tiri? Ha qualità, sono contento del suo lavoro; Yildiz e Kelly fuori dai convocati per Cremonese-Juve: Spalletti, non un inizio così fortunato; Buruk verso Galatasaray-Juve: Sono una squadra forte ma noi vogliamo batterli. Yildiz è prezioso; Galatasaray-Juventus 5-2 - Arriva anche il pokerissimo, ora è una disfatta.

Yildiz, promessa mantenuta: rinnovo con la Juve e titolare contro la LazioQuella di ieri è stata una giornata storica per la Juventus che ha annunciato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. Per celebrare questo prolungamento. tuttomercatoweb.com

Gatti leader, Yildiz insostituibile: Tudor si affida a loro per cancellare la pareggiteCon la Juve le gioca tutte. In Nazionale pure, d’altronde Montella deve portare la Turchia ai Mondiali e certo non può fare a meno del suo uomo migliore. Ma a precisa domanda su un possibile turno di ... tuttosport.com

Arbitri Serie A, le designazioni della 26^ giornata: Doveri arbitrerà Juventus-Como #SkySport #SkySerieA x.com

Arbitro Juve Como La scelta di Rocchi facebook