De Paola inquadra così la Juve | Dopo cinque anni sta tornando nei giri importanti del campionato Con Spalletti ho questa impressione

De Paola valuta il percorso della Juventus, sottolineando come, dopo cinque anni, la squadra stia riaffermandosi tra le protagoniste del campionato. Con l'ausilio di Spalletti, la Juventus sembra aver ritrovato la propria competitività, segnando un ritorno alle posizioni di rilievo. Le sue parole seguono la recente vittoria contro il Bologna, che rafforza questa impressione.

De Paola, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria della Juventus contro il Bologna. Ecco cosa ha detto. Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha commentato la vittoria della Juve per 1-0 a Bologna firmata Cabal. JUVE – «Dopo cinque anni la Juventus sta tornando nei giri importanti del campionato. Anche nel recente passato c’erano stati dei segnali con Tudor e Motta, ma poi è sempre tornato tutto come prima. Stavolta ho l’impressione che le cose siano siano differenti, perché Spalletti non appare ancora soddisfatto. Ha in mente posizioni diverse per alcuni giocatori e moduli differenti. Juventusnews24.com

