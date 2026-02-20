Il Fantasma di Canterville al Moriconi | fiaba gotica tra ironia e mistero

Il Fantasma di Canterville, scritto da Oscar Wilde, viene rappresentato al Teatro Moriconi di Jesi, creando un’atmosfera di mistero e ironia. La recita, in programma questa sera, porta in scena un cast di attori che interpretano personaggi intrappolati tra il gotico e il comico. La scenografia ricorda un castello abbandonato, con dettagli curati nei costumi e nelle luci. La rappresentazione promette di coinvolgere il pubblico con una storia che mescola suspense e satira, lasciando spazio a momenti sorprendenti e divertenti.

Jesi (Ancona), 20 febbraio 2026 - Il sipario del Teatro Moriconi si apre su una notte di nebbia e sussurri, pronta a trasformarsi in una fiaba dark dove il confine tra il patetico e il sublime si fa sottilissimo. Domenica ( ore 21), la città ospita il secondo appuntamento della rassegna "Fair Play", promossa dal Comune di Jesi insieme al Teatro Giovani Teatro Pirata e alla Fondazione Pergolesi Spontini, con il sostegno di Regione Marche e MiC. In scena, una sfida teatrale affascinante: "Il Fantasma di Canterville", liberamente ispirato al celebre racconto di Oscar Wilde. Protagonista assoluta è Angela De Gaetano, che cura anche l'adattamento, diretta dalla sapiente regia di Tonio De Nitto.