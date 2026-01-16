Dal classico al jazz | al Circolo Canottieri Napoli la stagione 2026 della Fondazione Napolitano

Inizia domenica 18 gennaio alle ore 19 al Circolo Canottieri Napoli la stagione 2026 della Fondazione Napolitano. Un percorso musicale che spazia dal classico al jazz, offrendo un calendario di eventi dedicati alla cultura musicale. La rassegna propone incontri di qualità aperti al pubblico, contribuendo alla promozione della musica dal vivo in un contesto elegante e accogliente.

Parte domenica 18 gennaio alle ore 19, al Circolo Canottieri Napoli, la stagione concertistica 2026 della Fondazione F.M. Napolitano, presieduta dal prof. Sergio Sciarelli e con la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia. Un ente che negli anni si è affermato come vero polo artistico e punto di riferimento culturale della città. La programmazione si svilupperà da gennaio a dicembre con l’obiettivo di offrire un cartellone compatto e riconoscibile, articolato in quattro sezioni: i 18 concerti al Circolo Canottieri Napoli; la rassegna “I Virtuosi di Sansevero”, con la direzione artistica di Riccardo Zamuner, ospitata in luoghi d’arte di Chiaia; “Pignatelli in Jazz”, in programma nelle domeniche di marzo con la direzione artistica di Emilia Zamuner; e “La musica è donna”, rassegna avviata nel 2025 che proseguirà anche nel 2026 con quattro concerti dedicati a esecutrici e compositrici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

