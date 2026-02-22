jalen green trascina i suns alla vittoria sui magic dopo due tempi supplementari

Jalen Green ha deciso la partita tra Phoenix Suns e Orlando Magic, che si è conclusa con un punteggio di 113-110 dopo due tempi supplementari. Green ha segnato il canestro decisivo negli ultimi secondi, portando i Suns alla vittoria. La sfida è stata molto intensa, con continui sorpassi da entrambe le squadre. I giocatori hanno dato il massimo, ma alla fine si è deciso tutto negli ultimi minuti. La partita si è conclusa con un finale emozionante.

Una sfida NBA molto combattuta tra Phoenix Suns e Orlando Magic si è conclusa con la vittoria dei Suns 113-110, dopo due tempi supplementari. La partita ha mostrato risvolti intensi nel finale, con la rimonta di Phoenix e un finale deciso da una giocata decisiva dall’angolo. L’evento ha visto protagonisti diversi elementi offensivi da entrambe le squadre, inseriti in una cornice di programmazione serrata e di rotazioni dinamiche. Grayson Allen è ritornato in campo con una prestazione significativa, totalizzando 27 punti dopo un breve periodo di stop per distorsione alla caviglia destra e contribuendo in modo determinante all’apertura dell’orario overtime per Phoenix. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

LeBron trascina i Lakers alla vittoria sui MavericksIn una serata che celebra longevità ed eccellenza, emerge una prestazione storica: LeBron James, all’età di 41 anni e 44 giorni, firma una tripla doppia contro i Mavericks, trascinando i Lakers alla vittoria con una serie di canestri decisivi nel quarto periodo.

Kawhi Leonard trascina i Clippers alla vittoria sui KingsLa partita tra i Los Angeles Clippers e i Sacramento Kings si è conclusa con i Clippers che hanno battuto i Kings 114-111.

Dopo due overtime e una tripla folle di Jevon Carter per il pareggio, Jalen Green era: 5/25 FG, 1/10 3PT, 2/6 FT. Beh, ha segnato il tiro che conta. SHOOTER SHOOT. x.com

