In una serata che celebra longevità ed eccellenza, emerge una prestazione storica: LeBron James, all’età di 41 anni e 44 giorni, firma una tripla doppia contro i Mavericks, trascinando i Lakers alla vittoria con una serie di canestri decisivi nel quarto periodo.

In una serata che celebra longevità ed eccellenza, emerge una prestazione storica: LeBron James, all’età di 41 anni e 44 giorni, firma una tripla doppia che segna un primato nella NBA. L’evento sottolinea l’impatto continuo del giocatore, capace di guidare la squadra e di imprimere una svolta nel corso della partita contro i Mavericks. La statistics ufficiale evidenzia 28 punti, 12 assist e 10 rimbalzi, numeri che hanno reso l’impresa una tripla doppia storica per un giocatore al top della disciplina. Nel primo periodo James ha contributed con 14 punti, mentre all’inizio del quarto periodo ha toccato quota 22 punti accompagnati da 12 assist. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - LeBron trascina i Lakers alla vittoria sui Mavericks

Un anno dopo la trade più sorprendente della Nba, Luka Doncic torna a essere sotto i riflettori.

I Lakers consolidano la loro serie di vittorie con una prestazione convincente contro New Orleans, grazie a Doncic e LeBron James.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Nba: show di Castle nella vittoria degli Spurs, LeBron James trascina i Lakers; LeBron fa la differenza a Los Angeles, Warriors battuti; LeBron James: Kennard non è solo un tiratore. Il record dell’Ohio? Ormai siamo pari…; Lakers ko in Nba senza LeBron e Doncic, show di Wembanyama. Durant trascina i Rockets.

Lakers, storica tripla doppia di LeBron James affonda i MavericksI Lakers chiudono la loro prima parte di stagione con una vittoria che profuma di statement game e di storia: al cospetto dei Dallas Mavericks arriva un netto 124-104, mentre LeBron James ... pianetabasket.com

Lakers ko in Nba senza LeBron e Doncic, show di Wembanyama. Durant trascina i Rockets&$u0011ydPRF?u0011iHF?#u0002??u0005?u001c`%pu0011u0011b?u0001u001c?u0005e$u001du0011I?u0011?u00180 ?@fDu0004u0002u001d??Pfp?u00030????!?D???$??? ????I? ?u0001u0003u0011? (u0011$1Y???u0001u0012u0011 ... corrieredellosport.it

#Basket #Nba: show di Castle nella vittoria degli Spurs, LeBron James trascina i Lakers x.com

45 I Lakers vincono anche in casa dei Bulls! Luka Doncic (46+8+11 con 8 triple) trascina i Gialloviola. In doppia cifra LeBron James (24+5+3), Rui Hachimura (23+2+1 con 4/5 da tre) e Marcus Smart (12+2+2). Bene Jake LaRavia (8+5+4 con 3 recupe - facebook.com facebook