Roma forfait Dybala | salta la sfida contro il Cagliari

Roma perde Dybala. L’attaccante argentino non sarà in campo contro il Cagliari a causa di un infortunio. La notizia arriva dall’inviato di Sky Sport, Angelo Mangiante. La squadra di Mourinho dovrà fare a meno del suo giocatore chiave in una partita importante.

Niente Cagliari per Paulo Dybala. Secondo quanto riferito dall’inviato di Sky Sport, Angelo Mangiante, l’attaccante argentino è costretto a dare forfait per il prossimo impegno di campionato della formazione giallorossa. Nonostante i segnali di miglioramento clinico registrati nelle ultime ore, lo staff medico ha scelto la linea della prudenza, ritenendo il giocatore non ancora pronto per l’attività agonistica. Il problema resta legato all’ infiammazione al ginocchio che ha condizionato gli allenamenti della Joya nell’ultima settimana. Sebbene il processo di guarigione sia in corso e i progressi siano evidenti, il quadro clinico non offre ancora le garanzie necessarie per un recupero lampo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

