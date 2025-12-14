golf classifica corta al grant thornton invitational a 18 buche dalla fine

La seconda giornata del Grant Thornton Invitational si conclude con una classifica molto aperta a 18 buche dalla fine. Andrew Novak e Lauren Coughlin guidano il torneo con uno score di -19, grazie a un parziale di giornata di -4. L'evento, che chiude l’anno golfistico, si disputa su tre giornate con diverse formule di gioco, promettendo un finale emozionante.

Seconda giornata del Grant Thornton Invitational in archivio. Il torneo che chiude l’anno (un evento che si disputa sulla lunghezza di 3 giornate con 3 diverse formule) vede in testa a 18 buche dalla fine Andrew Novak e Lauren Coughlin con lo score totale di -19 grazie ad un parziale di giornata di -4. Il Grant Thornton oggi, dopo lo scramble di ieri, prevedeva una delle formule più interessanti e che viene giocata anche in Ryder Cup: la foursome. La coppia decide chi parte alle buche pari e chi alle buche dispari e da lì ci si alterna un colpo alla volta fino al termine della buca. Una formula difficile che non ha impensierito, tuttavia, le 16 partenze al via a Naples, Florida. Oasport.it

