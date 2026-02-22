Italiano morto in Svizzera sotto la valanga | la ricostruzione

Luciano Capasso, 25enne campano, ha perso la vita sotto una valanga nelle montagne di Saint Moritz, in Svizzera, a causa di un'irruzione improvvisa della neve. Il giovane stava scendendo con un gruppo di amici quando la slavina si è staccata, bloccandolo sotto il ghiaccio. I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita del ragazzo tra i detriti. La tragedia ha suscitato molta commozione tra i compagni di viaggio.

Si delineano con maggiore precisione i contorni della tragedia avvenuta sulle montagne di Saint Moritz, in Svizzera, dove ha perso la vita Luciano Capasso, 25enne campano. Dopo quattro giorni di ricerche, per la famiglia è arrivata la conferma più dolorosa. Le autorità elvetiche, allo stato attuale, non avrebbero disposto l’apertura di un’indagine e avrebbero già concesso il nulla osta per il rientro della salma in Italia. A fornire nuovi elementi sulla possibile dinamica è stato l’avvocato Sergio Pisani, che ha riferito quanto comunicato dalla polizia svizzera alle fonti legali della famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Valanga in Valle d’Aosta, travolto uno scialpinista sotto la Pointe de la Pierre: è mortoUn uomo è morto in Valle d’Aosta dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre.

Valanga in Tirolo dopo un fuoripista, un morto: si cercano altre persone sotto le neveUna valanga in Tirolo, avvenuta questa mattina a Ischgl, ha coinvolto un gruppo di sciatori fuoripista, provocando un grave incidente.

Strage di Capodanno in Svizzera: L’Incendio del Crans-Montana

