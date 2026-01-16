Valanga in Tirolo dopo un fuoripista un morto | si cercano altre persone sotto le neve

Una valanga in Tirolo, avvenuta questa mattina a Ischgl, ha coinvolto un gruppo di sciatori fuoripista, provocando un grave incidente. Purtroppo, si è registrato un decesso, mentre le operazioni di ricerca proseguono per trovare eventuali altre persone sepolte sotto la neve. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze dell’impianto Pardatschgratbahn, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle attività fuori pista.

La tragedia in mattinata a Ischgl, nel Tirolo austriaco, nelle vicinanze dell'impianto di risalita Pardatschgratbahn. Iniziate le ricerche per individuare eventuali persone coinvolte. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

