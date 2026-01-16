Valanga in Tirolo dopo un fuoripista un morto | si cercano altre persone sotto le neve

Una valanga in Tirolo, avvenuta questa mattina a Ischgl, ha coinvolto un gruppo di sciatori fuoripista, provocando un grave incidente. Purtroppo, si è registrato un decesso, mentre le operazioni di ricerca proseguono per trovare eventuali altre persone sepolte sotto la neve. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze dell’impianto Pardatschgratbahn, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle attività fuori pista.

Cervinia, valanga travolge uno sciatore fuoripista: ferito - Cervinia, in Valle D'Aosta, coinvolgendo uno sciatore impegnato in una discesa fuoripista nella zona di Plan Maison. tg24.sky.it

Valanga sopra Cervinia durante una discesa fuoripista, paura a Plan Maison ma lo sciatore se la cava - Subito dopo l’allarme sono intervenuti il Soccorso Alpino Valdostano e la Guardia di Finanza di Cervinia, che ... giornalelavoce.it

Valanghe: uno sguardo oltre confine La situazione in Tirolo. Analisi della situazione: la neve è caduta su un manto nevoso con una struttura sfavorevole. In questo caso il manto nevoso, di scarsa consistenza, era mal stratificato, con strati deboli ben svilup - facebook.com facebook

