Centrosinistra Avs chiude a Faraone | In Italia Viva esponenti che ancora sostengono Schifani

Il dibattito interno al centrosinistra si approfondisce con la posizione di Alleanza Verdi Sinistra, che esclude l’ingresso di Italia Viva e di Davide Faraone nel campo progressista. Mentre Pd e M5S mostrano apertura, AVS evidenzia le divergenze sulle alleanze e sui sostegni politici, sottolineando le differenze di impostazione tra i vari attori del panorama politico italiano.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.