Centrosinistra Avs chiude a Faraone | In Italia Viva esponenti che ancora sostengono Schifani
Il dibattito interno al centrosinistra si approfondisce con la posizione di Alleanza Verdi Sinistra, che esclude l’ingresso di Italia Viva e di Davide Faraone nel campo progressista. Mentre Pd e M5S mostrano apertura, AVS evidenzia le divergenze sulle alleanze e sui sostegni politici, sottolineando le differenze di impostazione tra i vari attori del panorama politico italiano.
La Casa Riformista di Davide Faraone non convince appieno il centrosinistra. Mentre Pd e M5S si dicono favorevoli all'ingresso nel campo progressista di Italia Viva, Alleanza Verdi Sinistra chiude la porta. Almeno per il momento. E lo fa con una nota, in cui annuncia che, proprio dopo le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
