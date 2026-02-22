Italia Germania Francia Polonia e Uk in campo per sviluppare droni a basso costo | ecco come

Paese, partecipa all'iniziativa “LEAP” per sviluppare droni a basso costo, motivato dalla necessità di rafforzare la capacità difensiva europea. L’obiettivo è creare sistemi di difesa aerea avanzati, come droni autonomi e missili, con il primo progetto pronto entro il 2027. Il progetto coinvolge diverse nazioni e punta a sfruttare fondi e tecnologia di intelligenza artificiale. La collaborazione si concentra sulla costruzione di soluzioni innovative e accessibili nel settore della difesa.

Italia, Germania, Francia, Polonia e Uk, ovvero i cinque paesi europei con la maggiore spesa per la difesa, scendono in campo per sviluppare droni a basso costo. Al termine del vertice dei ministri della Difesa dei Paesi E5 che si è svolto a Cracovia venerdì 20 febbraio, il ministro polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha annunciato l’iniziativa LEAP (Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms), ovvero la sottoscrizione di un impegno «per lo sviluppo congiunto di capacità di attacco con droni, di produzione condivisa a basso costo e di approvvigionamento condivisa di effettori per droni». Il ministro della Difesa britannica Luke Pollard ha parlato di «impegno multimilionario assunto da ogni membro dell’E5 per potenziare la tecnologia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Super caccia, Francia-Spagna e Italia-Germania-Uk- Giappone: le possibili mosseIl progetto Fcas si è bloccato più volte a causa di tensioni tra Dassault, il costruttore francese, e Airbus, che rappresenta gli interessi di Germania e Spagna.

"L'Europa riscopra la sua anima", appello Zuppi con vescovi Francia, Germania e PoloniaIl cardinale Zuppi ha lanciato l'appello "L'Europa riscopra la sua anima" dopo aver incontrato i vescovi di Francia, Germania e Polonia in un vertice a Roma.

