Super caccia Francia-Spagna e Italia-Germania-Uk- Giappone | le possibili mosse

Il progetto Fcas si è bloccato più volte a causa di tensioni tra Dassault, il costruttore francese, e Airbus, che rappresenta gli interessi di Germania e Spagna. La causa principale sono state divergenze sulla pianificazione e le strategie di sviluppo. Nel frattempo, Francia e Spagna hanno espresso interesse per un nuovo caccia, mentre Italia, Germania, Regno Unito e Giappone valutano altre opzioni. Le discussioni tra i vari paesi continuano, mentre le scadenze si avvicinano. La situazione rimane incerta e apre a numerosi scenari futuri.

La partita per la realizzazione del caccia di sesta generazione, un progetto strategico nel panorama della difesa, ha registrato nell’ultimo periodo novità sostanziali, che potrebbero cambiare gli equilibri in campo. Il sistema “di sesta generazione” prevede un velivolo pilotato con equipaggio, affiancato da droni autonomi e integrato in un sistema di sistemi interconnessi. I progetti principali sono due. Da una parte il Future Combat Air System (Fcas); dall’altra il Global Combat Air Programme (Gcap). Il primo coinvolge Francia, Germania e Spagna; il secondo Italia, Regno Unito e Giappone. Il tutto allo stato attuale, ma gli equilibri potrebbero cambiare.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

