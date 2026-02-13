L’Europa riscopra la sua anima appello Zuppi con vescovi Francia Germania e Polonia

Da tv2000.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cardinale Zuppi ha lanciato l’appello “L’Europa riscopra la sua anima” dopo aver incontrato i vescovi di Francia, Germania e Polonia in un vertice a Roma. La riunione si è tenuta per discutere delle sfide sociali e delle divisioni crescenti nel continente, con un’attenzione particolare alle tensioni tra le diverse comunità religiose. Durante l’incontro, hanno sottolineato l’esigenza di ritrovare valori condivisi e di rafforzare il senso di unità tra i Paesi europei.

“L’Europa riscopra la sua anima”. È l’appello dei vescovi delle Conferenze episcopali di Italia, Francia, Germania e Polonia. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

l8217europa riscopra la sua anima appello zuppi con vescovi francia germania e polonia

© Tv2000.it - “L’Europa riscopra la sua anima”, appello Zuppi con vescovi Francia, Germania e Polonia

Droni russi in Europa, dalla Polonia alla Francia: tutte le minacce nei cieli dell'Alleanza

Il cardinale Zuppi: “I vescovi hanno un ottimo rapporto con il governo. Togliere il presepe? È come buttare giù i campanili”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

“L’Europa riscopra la sua anima, appello Zuppi con vescovi Francia, Germania e Polonia

Video “L’Europa riscopra la sua anima, appello Zuppi con vescovi Francia, Germania e Polonia

Europa riscopra la sua anima, non è solo mercato/ L’appello dei vescovi Italia, Francia, Germania, PoloniaVescovi, capi di Italia, Francia, Germania, Polonia lanciano appello e richiamano radici cristiane: Europa riscopra sua anima, non è solo mercato ... ilsussidiario.net

Vescovi: L’Europa riscopra la sua animaÈ bello diventare pellegrini di speranza. Ed è bello continuare ad esserlo, insieme!. Parte da queste parole di Papa Leone XIV, pronunciate a conclusione del Giubileo della Speranza, l’appello firma ... toscanaoggi.it