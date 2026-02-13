L’Europa riscopra la sua anima appello Zuppi con vescovi Francia Germania e Polonia
Il cardinale Zuppi ha lanciato l’appello “L’Europa riscopra la sua anima” dopo aver incontrato i vescovi di Francia, Germania e Polonia in un vertice a Roma. La riunione si è tenuta per discutere delle sfide sociali e delle divisioni crescenti nel continente, con un’attenzione particolare alle tensioni tra le diverse comunità religiose. Durante l’incontro, hanno sottolineato l’esigenza di ritrovare valori condivisi e di rafforzare il senso di unità tra i Paesi europei.
Il cardinale Zuppi: “I vescovi hanno un ottimo rapporto con il governo. Togliere il presepe? È come buttare giù i campanili”
