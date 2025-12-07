Boom di turisti a Natale | con 4 milioni di arrivi dall’estero l’Italia è la seconda meta preferita

Con le feste natalizie alle porte, sempre più turisti stranieri scelgono il nostro Paese come meta in cui trascorrere le proprie vacanze, dalla montagna alla costa senza dimenticare le città d’arte. Arrivi aeroportuali. Secondo i dati di Enit, sono già 4 milioni i viaggiatori stranieri che hanno già prenotato il biglietto aereo tra dicembre e gennaio, con una spesa che raggiunge i 3,5 miliardi di euro. Per quanto riguarda i voli interni, le prenotazioni hanno raggiunto quota 400.000. Guardando al mese di dicembre sono 2,4 milioni gli arrivi aeroportuali previsti dallestero. E rispetto allo scorso Natale, si parla di una crescita pari al 6,1%. 🔗 Leggi su Panorama.it

