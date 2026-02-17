Italia già a medaglia in 10 sport diversi alle Olimpiadi! Caccia al record degli USA

L’Italia conquista già dieci medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un risultato che deriva dalle ottime prestazioni di atleti in diverse discipline. Questa mattina, i concorrenti italiani si sono distinti in varie gare, portando a casa medaglie e posizionando il Paese tra i primi nel medagliere. La squadra azzurra punta a migliorare il record degli Stati Uniti, che attualmente occupano il quarto posto. Sono in corso le competizioni che potrebbero portare ulteriori successi e aumentare il bottino di medaglie.

All’alba dell’undicesimo giorno successivo alla Cerimonia d’Apertura, l’Italia occupa il secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: 8 ori, 4 argenti, 11 bronzi, per 23 allori complessivi che pongono il Bel Paese alle spalle soltanto della Norvegia (12-7-9), ma davanti a USA (6-8-5), Paesi Bassi (6-5-1). Gli azzurri hanno già superato gli storici record di Lillehammer 1994 in termini di titoli e di presenze sul podio, ma l’appetito vien mangiando e ora si cercherà di l ottare per rimanere nella top-3, provando a sfondare il muro delle trenta medaglie e sognando la doppia cifra in termini di ori. 🔗 Leggi su Oasport.it

