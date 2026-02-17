Italia già a medaglia in 10 sport diversi alle Olimpiadi! Caccia al record degli USA

All’alba dell’undicesimo giorno successivo alla Cerimonia d’Apertura, l’Italia occupa il secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: 8 ori, 4 argenti, 11 bronzi, per 23 allori complessivi che pongono il Bel Paese alle spalle soltanto della Norvegia (12-7-9), ma davanti a USA (6-8-5), Paesi Bassi (6-5-1). Gli azzurri hanno già superato gli storici record di Lillehammer 1994 in termini di titoli e di presenze sul podio, ma l’appetito vien mangiando e ora si cercherà di l ottare per rimanere nella top-3, provando a sfondare il muro delle trenta medaglie e sognando la doppia cifra in termini di ori. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia conquista già otto medaglie diverse, un risultato che sorprende anche gli addetti ai lavori.

L’Italia si conferma protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Il terzo salto perfetto vale medaglia numero 23 per Italia facebook

L’Italia trova la medaglia nello Sci di fondo staffetta 4x7,5km maschile La medaglia arriva dopo 20 anni, l’ultima volta a Torino 2006 Guarda i Giochi Olimpici invernali di #MilanoCortina2026 su #DAZN tramite i canali #E x.com