Olimpiadi Milano Cortina 2026 le speranze di medaglia dell’Italia oggi Borsino e percentuali 10 febbraio

Oggi si alza il sipario sulle speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le prime gare di sci alpino si sono svolte questa mattina a Cortina, con la combinata a squadre femminile. L’Italia spera in buoni risultati, ma gli Stati Uniti hanno già messo in evidenza le loro favorite, Breezy Johnson e Mikaela Shiffrin, pronte a competere per le medaglie. La sfida è appena iniziata.

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (10 FEBBRAIO). SCI ALPINO . Ore 10.30 e 14.00: combinata a squadre femminile (Cortina) Gli Stati Uniti possono contare sulla miglior discesista (su questa pista), Breezy Johnson, e sulla miglior slalomista di tutti i tempi, Mikaela Shiffrin. Salvo errori o uscite, l'oro è già assegnato. Peraltro gli USA potrebbero anche ambire alla doppietta con l'altra coppia composta da Jacqueline Wiles e Paula Moltzan. Per l'Italia qualche piccola speranza di giocarsi una medaglia c'è: Sofia Goggia dovrà disputare una grande discesa, mettendo Lara Della Mea nelle condizioni di disputare la manche della vita tra i pali stretti.

