Italia da lode | in ghiaccio 30 medaglie Doppietta struggente nello ski cross

Il successo dell’Italia nelle gare di ghiaccio deriva dalla vittoria di 30 medaglie, tra cui una doppietta emozionante nello ski cross. I freestyler italiani si sono distinti a Livigno, con Deromedis che ha conquistato l’oro e Tomasoni che ha portato a casa l’argento. Quest’ultimo ha dedicato il risultato a Matilde Lorenzi, la fidanzata sciatrice scomparsa nel 2024. La competizione ha visto anche altri atleti italiani salire sul podio.

I freestyler azzurri dominano a Livigno: Deromedis è d'oro, Tomasoni sul podio solleva al cielo l'argento per Matilde Lorenzi, la fidanzata sciatrice morta nel 2024. Pattinaggio: bronzo a Giovannini nella mass start. Questione di caschi. C'è chi li usa per ripararsi la testa e chi lascia che i valori che trasmettono entrino nelle calotte craniche e arrivino fino al cuore. Così Simone Deromedis, con il casco dedicato ad Ayrton Senna, conquista l'oro. E Federico Tomasoni, che indossa un copricapo con il sole del suo amore, fa suo l'argento. Poi alza occhi e braccia al cielo per ricordare la slalomista azzurra Matilde Lorenzi, deceduta due anni fa in un incidente durante un allenamento in Val Senales.