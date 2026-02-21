Italia da lode | in ghiaccio 30 medaglie Doppietta struggente nello ski cross

Da laverita.info 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il successo dell’Italia nelle gare di ghiaccio deriva dalla vittoria di 30 medaglie, tra cui una doppietta emozionante nello ski cross. I freestyler italiani si sono distinti a Livigno, con Deromedis che ha conquistato l’oro e Tomasoni che ha portato a casa l’argento. Quest’ultimo ha dedicato il risultato a Matilde Lorenzi, la fidanzata sciatrice scomparsa nel 2024. La competizione ha visto anche altri atleti italiani salire sul podio.

italia da lode in ghiaccio 30 medaglie doppietta struggente nello ski cross
© Laverita.info - Italia da lode: in ghiaccio 30 medaglie. Doppietta struggente nello ski cross

I freestyler azzurri dominano a Livigno: Deromedis è d’oro, Tomasoni sul podio solleva al cielo l’argento per Matilde Lorenzi, la fidanzata sciatrice morta nel 2024. Pattinaggio: bronzo a Giovannini nella mass start. Questione di caschi. C’è chi li usa per ripararsi la testa e chi lascia che i valori che trasmettono entrino nelle calotte craniche e arrivino fino al cuore. Così Simone Deromedis, con il casco dedicato ad Ayrton Senna, conquista l’oro. E Federico Tomasoni, che indossa un copricapo con il sole del suo amore, fa suo l’argento. Poi alza occhi e braccia al cielo per ricordare la slalomista azzurra Matilde Lorenzi, deceduta due anni fa in un incidente durante un allenamento in Val Senales. 🔗 Leggi su Laverita.info

Italia da sogno nello ski cross! Doppietta azzurra: Deromedis oro, Tomasoni argentoL’Italia conquista due medaglie d’oro nello ski cross a Livigno, con Deromedis e Tomasoni che salgono sul podio.

Olimpiadi 2026, Italia da sogno nello ski cross: doppietta con Deromedis e TomasoniL’Italia conquista due medaglie nello ski cross ai Mondiali grazie alla straordinaria prestazione di Deromedis e Tomasoni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Piero Gobetti l'universitario: la bocciatura (10/30) in Medicina Legale, il 30 e lode in Filosofia, la laurea in Giurisprudenza con una tesi su Vittorio Alfieri; CALCIO Union Lodi, la multinazionale dell’integrazione: applausi anche da Marini; Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: rispetto per Pittin, resta una leggenda; slittinisti oltre la lode; Milano Cortina: da Fontana a Lollobrigida, Italdonne per il sogno 30 e lode.

Italia, trenta e lode: la medaglia nello skicross commuove tuttiDoppietta con Simone Deromedis e Federico Tomasoni, che era il fidanzato della sciatrice Matilde Lorenzi, a Livigno mentre Andrea Giovannini è bronzo nella Mass Start di pattinaggio Trenta e lode, anc ... msn.com