(Adnkronos) – Il 2025 è stato un anno difficile per gli agricoltori italiani e più in generale europei. Molte ombre si sono addensate e poche luci hanno rischiarato il settore agroalimentare. E la grande manifestazione del 18 dicembre a Bruxelles, con migliaia di allevatori e contadini in piazza, è stata la prova tangibile di un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Agricoltura tra ombre e luci nel 2025, da dazi e Pac alla cucina italiana patrimonio Unesco

Leggi anche: La cucina italiana si candida a entrare nel patrimonio Unesco: iniziativa di Anci Agricoltura a Pisa

Leggi anche: Cucina italiana patrimonio Unesco, Vissani: “Un vaffa alla cucina molecolare...”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Agricoltura, 2025 tra luci e ombre: i pareri di Coldiretti e Libera; Il Punto e virgola di Comolli | Vino, agricoltura ed Europa: luci, ombre e scelte rimandate; Via libera del Senato alla Manovra 2026, luci e ombre per l’agricoltura: “si poteva fare di più”; Assoenologi, si chiude un 2025 con luci e ombre per il mondo del vino.

Agricoltura tra ombre e luci nel 2025, da dazi e Pac alla cucina italiana patrimonio Unesco - Agricoltori e allevatori italiani guardano con fiducia al prossimo futuro in attesa del disegno di legge Coltivaitalia ... msn.com