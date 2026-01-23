Iscrizioni alle superiori in Lombardia 88mila studenti chiamati a scegliere

Sono aperte le iscrizioni alle scuole superiori in Lombardia per l’anno scolastico 2026-2027. Sul portale “Unica” è disponibile il link per la registrazione, coinvolgendo circa 88.000 studenti della regione, di cui oltre 26.000 a Milano e provincia. La scelta rappresenta un passaggio importante nel percorso formativo dei giovani, che potranno così definire il loro futuro scolastico e professionale.

Sono ufficialmente iniziate le iscrizioni alle scuole superiori per l'anno scolastico 2026-2027. Sul portale governativo "Unica" è comparso il link per la registrazione, chiamando circa 88mila ragazzi lombardi – oltre 26mila solo a Milano e provincia – a decidere come proseguire il proprio percorso dopo le scuole medie. La scadenza per completare l'iscrizione è fissata alle 20 di sabato 14 febbraio, dando tempo alle famiglie di valutare con calma le opzioni disponibili. Tra le preferenze spicca il liceo scientifico, storicamente il più richiesto. Tuttavia, completare la procedura non garantisce automaticamente l'accesso alla scuola desiderata: a influire sulla selezione sono criteri specifici, tra cui il consiglio orientativo dei docenti, che può indirizzare verso un liceo piuttosto che un istituto tecnico o professionale.

