L’Iran ha chiarito che gli Stati Uniti non gli hanno posto alcun ultimatum sul programma nucleare. Nonostante questo, Teheran ha deciso di aprire la porta a nuovi colloqui con gli americani. La notizia arriva mentre si intensificano le tensioni e si cerca di trovare un accordo sulla questione nucleare.

L’Iran ha confermato di non aver ricevuto alcun ultimatum dagli Stati Uniti riguardo al programma nucleare, ma ha comunque dato il via libera a nuovi colloqui con l’amministrazione statunitense. La decisione, annunciata dal presidente Masoud Pezeshkian, segna un passo significativo dopo mesi di tensioni e comunicazioni incerte tra Teheran e Washington. Il presidente iraniano ha ordinato l’avvio di negoziati esclusivamente sul nucleare, sottolineando che l’obiettivo è la risoluzione pacifica delle questioni aperte, senza condizioni imposte. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, ha ribadito che il Paese non accetta mai ultimatum, smentendo in modo categorico la versione secondo cui Washington avrebbe imposto scadenze stringenti per un accordo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, “nessun ultimatum dagli USA”: ma via libera ai colloqui sul nucleare

Approfondimenti su Iran USA

Donald Trump avrebbe lanciato un ultimatum all’Iran, ma nessuno sa davvero cosa ci sia dietro.

Donald Trump lancia un nuovo ultimatum all’Iran.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Iran Warns US: “FINGER ON THE TRIGGER” as Massive Carrier Strike Group Moves In

Ultime notizie su Iran USA

Argomenti discussi: Iran, le ultime notizie in diretta | Teheran: Nei prossimi giorni un quadro per i negoziati con gli Usa. E convoca gli ambasciatori dei Paesi Ue; Iran-Usa, ultimatum di Trump sul nucleare e flotta nel Golfo. Teheran minaccia: Risposta senza precedenti; Il tempo sta per scadere, ultimatum di Trump all’Iran. Ira di Teheran: Reagiremo; Il tempo sta per scadere: perché l’ultimatum di Trump all’Iran apre una nuova, pericolosa fase.

Iran, nessun ultimatum dagli USA: ma via libera ai colloqui sul nucleareL’Iran non ha ricevuto alcun ultimatum dagli USA sul nucleare. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei ha affermato che Teheran agisce sempre con onestà e serietà nei processi ... strettoweb.com

Iran: presto quadro negoziati con Usa. Nessun ultimatum da Trump sul nucleareGli ambasciatori dei Paesi Ue sono stati convocati dal ministero degli Esteri iraniano in risposta alla designazione delle Guardie Rivoluzionarie come terroristi ... ilsole24ore.com

Iran, convocati gli ambasciatori Ue dopo l'inserimento dei pasdaran nella lista dei terroristi il capo dello Stato maggiore di Teheran: "Se Usa attaccano, nessun americano sarà al sicuro" - facebook.com facebook

Poiché oggi la priorità è fermare il regime in Iran, è essenziale non riscrivere la storia: nessuna corona, come nessun turbante, vale più della libertà, della vita e della dignità delle persone x.com