Iran Axios | Se da Teheran proposta entro 48 ore venerdì colloqui con Usa a Ginevra

L’Iran ha annunciato che, se riceverà una proposta concreta da Teheran entro 48 ore, gli Stati Uniti parteciperanno a colloqui a Ginevra venerdì. I negoziatori americani stanno preparando un nuovo incontro per discutere di un possibile accordo sul nucleare. La proposta iraniana potrebbe riguardare limiti alle attività nucleari e controlli internazionali. Le parti attendono una risposta per confermare l’appuntamento. La situazione rimane in attesa di sviluppi concreti.

I negoziatori Usa sono pronti a tenere un altro round di colloqui con l’ Iran venerdì a Ginevra se nelle prossime 48 ore riceveranno una proposta dettagliata da Teheran per un accordo sul nucleare. Lo ha dichiarato un alto funzionario Usa al giornalista di Axios Barak Ravid. La testata, citato quanto riferito da funzionari statunitensi, scrive che l’attuale spinta diplomatica è probabilmente l’ultima possibilità che il presidente Trump darà all’Iran per evitare il lancio di un’operazione militare su larga scala di Usa e Israele che potrebbe colpire direttamente la Guida suprema Ali Khamenei. La notizia arriva nel giorno in cui Teheran ha designato le forze navali e aerei degli Stati dell’Ue come organizzazioni terroristiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, terminato il secondo round di colloqui con gli Usa a Ginevra. Teheran: “Progressi”L'Iran ha annunciato la fine del secondo round di negoziati con gli Stati Uniti a Ginevra, affermando di aver fatto

Iran-Usa, il ministro degli Esteri di Teheran Abbas Araghchi: “Ai colloqui di Ginevra è iniziato il percorso per un accordo”Il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha annunciato che i colloqui di Ginevra hanno aperto la strada a un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Imminente conflitto Usa-Israele contro l’Iran. Axios: rischio guerra su larga scala; Alti funzionari sicurezza Usa ad Axios: militari pronti ad attacco Iran già da sabato; Iran-Usa, Trump si sta spazientendo: scenario di guerra entro pochi giorni?; Trump è pronto a una guerra con l'Iran? Axios: Al 90% ci sarà un attacco nelle prossime settimane. Ma sarà una campagna massiccia.

Nucleare Iran,Axios: Usa, ok ma no bombaL'Amministrazione Trump è pronta a con- siderare una proposta che consenta all' Iran di proseguire simboliche attività di arricchimento dell'uranio se sarà esclusa la possibilità di arrivare alla ... rainews.it

Iran, Axios riferisce: un ampio conflitto Usa più vicino di quanto si credaSecondo le fonti citate da Axios, un'operazione militare statunitense in Iran rappresenterebbe probabilmente una campagna massiccia, della durata di settimane ... italiaoggi.it

Scontri all'Università di Teheran e Mashad.Axios:piano Usa per eliminare Khamenei e il figlio. Iran international: tafferugli tra militari e studenti. Pezeshkian:non ci piegheremo a potenze straniere.NYT: "Evacuate basi Usa in Qatar e Bahrein".La portaerei Ford x.com

#USA #Israele #Iran #Axios: Il Presidente #Trump sta considerando l'opzione di eliminare il leader supremo della Repubblica Islamica dell'Iran Alì #Khamenei e suo figlio Mojtaba, che è il probabile successore. Io non vedo un'altra opzione, per il regime cha - facebook.com facebook