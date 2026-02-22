Iran Nyt | Khamenei ha dato direttive per la successione Teheran inserisce le forze navali e aeree Ue tra le organizzazioni terroristiche

Secondo il New York Times, Khamenei ha dato direttive per la successione, alimentando i dubbi sul futuro della leadership iraniana. La sua età avanzata, ormai vicina agli 87 anni, spinge Teheran a pianificare un passaggio di potere. Nel frattempo, il governo iraniano ha inserito le forze navali e aeree dell’Unione Europea tra le organizzazioni terroristiche, aumentando la tensione con l’Occidente. La questione della successione rimane centrale nel panorama politico iraniano.

La Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, è pronto alla successione. Da anni, ormai, il tema del passaggio di consegne del più alto incarico religioso del Paese non è più un tabù, complice l’età del leader sciita che nel 2026 compirà 87 anni. Ma le nuove tensioni con gli Stati Uniti, il rischio di un attacco diretto e i tumulti interni che periodicamente travolgono il Paese con la richiesta di una svolta liberale hanno convinto anche lui ad affrontare la questione. Questo stando almeno alle ultime indiscrezioni pubblicate dal New York Times, secondo cui il successore del capo della Rivoluzione, Ruhollah Khomeini, ha dato direttive ai suoi su come procedere in caso venisse ucciso in un attacco americano o israeliano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Iran inserisce le forze aeree e navali dell’UE nella lista delle organizzazioni terroristicheL’Iran ha inserito le forze aeree e navali dell’UE nella lista delle organizzazioni terroristiche, reagendo alle restrizioni imposte da Bruxelles.

Iran contro Ue e Usa: Teheran dichiara le forze navali e aeree europee “organizzazioni terroristiche”Il governo iraniano ha inserito le forze navali e aeree dell’Unione europea nella lista delle organizzazioni terroristiche, a causa della decisione di qualificare le Guardie Rivoluzionarie come gruppi terroristi.

