L’Iran inserisce le forze aeree e navali dell’UE nella lista delle organizzazioni terroristiche

L’Iran ha inserito le forze aeree e navali dell’UE nella lista delle organizzazioni terroristiche, reagendo alle restrizioni imposte da Bruxelles. La decisione si basa su accuse di attività militari considerate destabilizzanti, e mira a rispondere alle sanzioni europee. Le autorità iraniane affermano che si tratta di una misura di rappresaglia. Le autorità europee monitorano attentamente la situazione, che potrebbe influenzare i futuri rapporti diplomatici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione di Teheran come risposta a Bruxelles. L’Iran ha annunciato la designazione delle forze navali e aeree degli Stati membri dell’Unione Europea come organizzazioni terroristiche, in quella che viene descritta come una misura di ritorsione politica e diplomatica. Secondo quanto comunicato dal Ministero degli Esteri iraniano, il provvedimento rappresenta una risposta diretta alla decisione adottata dal Consiglio dell’UE, che nei giorni scorsi ha inserito le Guardie Rivoluzionarie iraniane nella lista delle organizzazioni terroristiche. Il nodo delle Guardie Rivoluzionarie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Iran, forze navali e aeree Ue designate come organizzazioni terroristicheL’Iran ha inserito le forze navali e aeree degli Stati europei tra le organizzazioni terroristiche, dopo aver definito ingiustificata la recente decisione del Consiglio europeo.

Iran contro Ue e Usa: Teheran dichiara le forze navali e aeree europee “organizzazioni terroristiche”Il governo iraniano ha inserito le forze navali e aeree dell’Unione europea nella lista delle organizzazioni terroristiche, a causa della decisione di qualificare le Guardie Rivoluzionarie come gruppi terroristi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Trump pronto a colpire l’Iran? Il petrolio vola. Goldman Sachs mette in guardia dal greggio sanzionato in mare; Portaerei Gerald Ford verso il Medio Oriente, Trump muove la più grande nave Usa contro l'Iran; Iran, esercitazioni con Cina e Russia a Hormuz. Khamenei: La portaerei Usa potrebbe essere affondata; Usa-Iran, possibile attacco di Trump contro Teheran nel weekend: cosa sta succedendo.

Iran contro Ue e Usa: Teheran dichiara le forze navali e aeree europee organizzazioni terroristicheTeheran ha inserito le forze navali e aeree dei Paesi Ue nella lista delle organizzazioni terroristiche, in risposta alla decisione europea sulle Guardie ... fanpage.it

L’Iran designa le forze aeree e marine della Ue come organizzazioni terroristicheLa risposta di Teheran alla «decisione illegale e ingiustificata» del Consiglio europeo che ha inserito le Guardie Rivoluzionarie nella lista delle organizzazioni terroristiche ... ilsole24ore.com

ISRAELE: L'IRAN AVRA' 5.000 MISSILI BALISTICI ENTRO IL 2027 Funzionari delle Forze di difesa israeliane (Idf) avvertono che l'Iran potrebbe arrivare ad avere nel suo arsenale almeno 5.000 missili balistici entro il 2027, con una produzione di circa 100 unit - facebook.com facebook