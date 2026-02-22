Iran contro Ue e Usa | Teheran dichiara le forze navali e aeree europee organizzazioni terroristiche

Il governo iraniano ha inserito le forze navali e aeree dell’Unione europea nella lista delle organizzazioni terroristiche, a causa della decisione di qualificare le Guardie Rivoluzionarie come gruppi terroristi. Questa mossa mira a rispondere alle recenti sanzioni europee e aumenta le tensioni tra Teheran e i paesi occidentali. L’Iran ha anche annunciato di rafforzare la propria presenza militare nel Golfo Persico. La situazione rischia di complicarsi ulteriormente nei prossimi giorni.

Teheran ha inserito le forze navali e aeree dei Paesi Ue nella lista delle organizzazioni terroristiche, in risposta alla decisione europea sulle Guardie Rivoluzionarie. Sullo sfondo restano i negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti e il rafforzamento militare americano nella regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

