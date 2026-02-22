Iran contro Ue e Usa | Teheran dichiara le forze navali e aeree europee organizzazioni terroristiche

Il governo iraniano ha inserito le forze navali e aeree dell’Unione europea nella lista delle organizzazioni terroristiche, a causa della decisione di qualificare le Guardie Rivoluzionarie come gruppi terroristi. Questa mossa mira a rispondere alle recenti sanzioni europee e aumenta le tensioni tra Teheran e i paesi occidentali. L’Iran ha anche annunciato di rafforzare la propria presenza militare nel Golfo Persico. La situazione rischia di complicarsi ulteriormente nei prossimi giorni.

Teheran ha inserito le forze navali e aeree dei Paesi Ue nella lista delle organizzazioni terroristiche, in risposta alla decisione europea sulle Guardie Rivoluzionarie. Sullo sfondo restano i negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti e il rafforzamento militare americano nella regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Iran, forze navali e aeree Ue designate come organizzazioni terroristicheL’Iran ha inserito le forze navali e aeree degli Stati europei tra le organizzazioni terroristiche, dopo aver definito ingiustificata la recente decisione del Consiglio europeo.

L'Iran designa le forze aeree e marine dell'Ue come organizzazioni terroristicheL'Iran ha dichiarato le forze navali e aeree dell’UE come organizzazioni terroristiche, a causa della decisione del Consiglio europeo di inserire le Guardie Rivoluzionarie nella lista nera.

Iran: forse duemila i morti. Teheran fa sapere Dialoghiamo con Usa

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L'Iran designa le forze aeree e marine dell'UE come organizzazioni terroristiche; Qual è la posizione dell'Europa sull'Iran e le richieste Trump? La nota di Fiamma Nirenstein (14.02.2026); Iran, ufficializzato l’inserimento dei Guardiani della Rivoluzione nella lista dei terroristi UE; L’Iran designa le forze aeree e marine della Ue come organizzazioni terroristiche.

Iran contro l’Ue: «Le loro forze navali e aeree sono terroristiche»Nuova escalation diplomatica tra Iran e Unione Europea. Teheran ha designato le «forze navali e aeree» degli Stati membri dell’Ue come organizzazioni ... gds.it

L'Iran designa le forze aeree e marine dell'UE come organizzazioni terroristiche(ANSA) - TEHERAN, 22 FEB - L'Iran designa le forze navali e aeree degli Stati membri dell'Unione Europea come organizzazioni terroristiche. E' la risposta di Teheran alla decisione illegale e ingiu ... msn.com

Nuove proteste in Iran. Gli studenti universitari di Teheran hanno tenuto manifestazioni nei campus per commemorare il 40mo giorno dalla morte di coloro che sono stati uccisi durante le proteste di massa di gennaio. Secondo l'emittente vicina all'opposizione - facebook.com facebook

Usa, attesa per l'attacco all'Iran. Trump muove le truppe, Teheran tergiversa Di @MarianoGiustino x.com